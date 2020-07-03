Более 600 сотрудников уфимского комбината остались без зарплат на полгода

3 Июль 2020 2020-07-03T07:53:43+03:00

Задолженности перед работниками были погашены только после вмешательства прокуратуры

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В Уфе местный фанерный комбинат, признанный банкротом, на полгода оставил без зарплат более 600 сотрудников. Они получили свои деньги только после вмешательства прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что организация не рассчиталась с 638 сотрудниками с октября 2019 года по май 2020. Общая сумма задолженности превысила 29 млн рублей.

Прокуратура внесла представление конкурсному управляющему фирмы. Тот принял меры по реализации имущества предприятия, после чего долг по заработной плате был полностью погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU