2020-07-02T20:27:59+03:00
Общество

В ближайшие дни Башкирию накроет волна жары

Местами воздух прогреется до +29, а местами пройдут дожди с грозами
Яна БАЗЕКИНА
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С наступлением жары можно отправиться и на пляжС наступлением жары можно отправиться и на пляжФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Башкирии в последнюю неделю погода совсем не радует. На календаре начало июля, но приходится кутаться в теплые свитера, то и дело идет дождь, а по ночам наступают заморозки. Но не спешите прощаться с летом: синоптики обещают, что уже в эти выходные Башкирию накроет волна тепла. С юго-запада ветер пригонит теплую воздушную массу, и температура воздуха сразу поднимется до +12; +17 градусов, а на востоке и вовсе прогреется до +29. Также местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

На следующей неделе погода продолжит радовать: столбики термометров покажут все +29; +32, что выше среднестатистической температуры в начале июля на 3-6 градуса. Рассеются и серые тучи, осадков в республике также не ожидается.

Напомним, что ранее мы писали, что июль выдастся в Башкирии теплым, но дождливым. Правда, синоптики заранее предупреждают, что все долгосрочные прогнозы всегда всего лишь предположение, и погода может измениться в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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