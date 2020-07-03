2020-07-02T19:56:21+03:00
Происшествия

Рядом с набережной реки Уфы был обнаружен труп женщины

Тело находилось в воде
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В реке Уфе, недалеко от набережной в микрорайоне Сипайлово был обнаружен труп пожилой женщины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Тело в воде поздней ночью 1 июля заметили прохожие. Они вызвали на место полицейских. Приблизительный возраст погибшей – около 80 лет. Известно, что на ней не было видимых телесных повреждений или следов криминального характера.

Сходу определить личность пожилой женщины стражи порядка не смогли. Однако сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт» заявил о том, что в Уфе погибла Лидия Королева – 78-летняя пенсионерка, которая числилась пропавшей без вести с 26 июня. Возможно, именно ее тело и было обнаружено рядом с набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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