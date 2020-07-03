2020-07-03T07:43:54+03:00
Происшествия

В Уфе лже-пожарные обокрали пожилую женщину

Неизвестные в медицинских масках пообещали женщине тысячу рублей, а в итоге забрали всю ее заначку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские устанавливают круг подозреваемыхПолицейские устанавливают круг подозреваемых
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В Уфе 84-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками пожарной службы. Двое неизвестных мужчин забрали у пенсионерки все ее накопления. Потерпевшая рассказала полицейским, как все произошло.

Днем 1 июня в квартире пенсионерки раздался звонок в дверь. Она без задних мыслей открыла дверь двум мужчинам в медицинских масках. Один из них сказал, что пожилой женщине положена обязательная выплата в размере одной тысячи рублей. Они уже были готовы передать ей деньги, однако возникла проблема – у незнакомцев была только пятитысячная купюра.

«Деньги для сдачи уфимка достала из своего тайника. Пенсию она хранила под покрывалом. Все происходило на глазах незнакомцев. После один из визитеров поспешил на кухню, а хозяйка последовала за ним», – пересказали историю в МВД Башкирии, – В тот момент она решила позвонить дочери и передала трубку мужчине. По телефону он представился, сотрудником пожарной службы. После недолгой беседы мужчины ушли».

Пенсионерка на всякий случай решила заглянуть в свой тайник и обнаружила, что денег нет. Лже-пожарные, по данным собственного источника "КП-Уфа" украли 18 тысяч рублей. Уфимка сразу же обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят расследование для установления подозреваемых. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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