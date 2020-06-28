2020-06-28T17:00:15+03:00
Происшествия

«Ты прошел путь настоящего самурая»: в Уфе простились со легендарным десантником

Мужчина покончил с собой, оставив в соцсетях странное послание
Инга НОВИЦКАЯ
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Накануне в Уфе простились со знаменитым тренером единоборств, майором ВДВ в запасе, бывшим инструктором учебного центра подготовки спецназа Алексеем Сухаревым.

Неожиданно для своих многочисленных друзей и учеников мужчина добровольно ушел из жизни, оставив на своей странице в соцсетях странное послание. «Никто меня не смог сломать. Просто я устал жить на планете <…>, где правят подлость и лицемерие, <…> где дети (дочери) предают отцов, где самые близкие и любимые до безумства женщины вдруг становятся невменяемыми и никого не слышат кроме себя». В конце своего послания мужчина попросил похоронить его не на кладбище, а на берегу возле реки.

Сам мужчина объяснял, что несмотря на солидный возраст (Алексею было 56 лет - ред) он продолжает регулярно заниматься в борцовском зале и «на улочках». На своей странице в соцсетях он грустил по ушедшим «лихим девяностым».

Знакомые мужчины рассказали, что в последнее время у Дяди Леши (как его называли близкие – ред.) были проблемы в семье, он тяжело переживал накопившиеся проблемы. Попрощаться с Алексеем Сухаревым пришли его соратники, друзья и ученики, которых он тренировал до последних дней.

- Ты прошел настоящий путь воина, путь самурая, путь смерти. В небесное воинство попадёшь без очереди. Великих битв тебе и славных побед. Мира твоему праху, - скорбит Данил Д.

- Лицемерие и двуличность сломали такого сильного духом мужика. Как так? – не может сдержать скорби Алексей З.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования семье и близким Алексея Сухарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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