«Ты прошел путь настоящего самурая»: в Уфе простились со легендарным десантником
Накануне в Уфе простились со знаменитым тренером единоборств, майором ВДВ в запасе, бывшим инструктором учебного центра подготовки спецназа Алексеем Сухаревым.
Неожиданно для своих многочисленных друзей и учеников мужчина добровольно ушел из жизни, оставив на своей странице в соцсетях странное послание. «Никто меня не смог сломать. Просто я устал жить на планете <…>, где правят подлость и лицемерие, <…> где дети (дочери) предают отцов, где самые близкие и любимые до безумства женщины вдруг становятся невменяемыми и никого не слышат кроме себя». В конце своего послания мужчина попросил похоронить его не на кладбище, а на берегу возле реки.
Сам мужчина объяснял, что несмотря на солидный возраст (Алексею было 56 лет - ред) он продолжает регулярно заниматься в борцовском зале и «на улочках». На своей странице в соцсетях он грустил по ушедшим «лихим девяностым».
Знакомые мужчины рассказали, что в последнее время у Дяди Леши (как его называли близкие – ред.) были проблемы в семье, он тяжело переживал накопившиеся проблемы. Попрощаться с Алексеем Сухаревым пришли его соратники, друзья и ученики, которых он тренировал до последних дней.
- Ты прошел настоящий путь воина, путь самурая, путь смерти. В небесное воинство попадёшь без очереди. Великих битв тебе и славных побед. Мира твоему праху, - скорбит Данил Д.
- Лицемерие и двуличность сломали такого сильного духом мужика. Как так? – не может сдержать скорби Алексей З.
«КП-Уфа» приносит свои соболезнования семье и близким Алексея Сухарева.
ИСТОЧНИК KP.RU