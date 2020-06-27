2020-06-27T20:01:40+03:00
Общество

«Сильней, ломай»: в Башкирии школьников застукали за неприятным занятием

Местные жители были шокированы поведением троих малолетних вандалов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На днях в Ишимбае местных школьников застали за вандализмом. Трое мальчиков разламывали вывеску «Ишимбай», а рядом другие дети ломали фонарные столбы. Неприятную картину засняли на фото местные жители и выложили снимки в социальные сети.

Автор поста задал в группе вопрос о родителях юных хулиганов.

- Чьи? Орут матом, прыгают, пинают со словами: «сильней, ломай...». Замечания делать страшно, камнями закидают. Рядом взрослые, непонятно их родители или нет, - пишет житель Ишимбая.

Возмущение автора вызвали и другие дети, которые пытались выломать фонарные столбы.

- Чуть дальше другие ломают фонарные столбы, выкрикивая: «они не железные, я ногой согну...», - пишет автор.

Запись в местной группе в социальных сетях вызвала бурю возмущения местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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