«Уфа» на выезде сыграла в ничью с московским «Спартаком»
Сегодня, 27 июня, в Москве состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» принимал «Уфу» на стадионе «Открытие Арена». Встреча завершилась ничьей – 0:0.
Во время матча главный арбитр Владислав Безбородов показал четыре желтых карточки – по два предупреждения получили игроки «Спартака» Алекс Крал и Павел Маслов и футболисты «Уфы» Йонуц Неделчяру и Джемал Табидзе.
В концовке встречи, на пятой добавленной к игре минуте футболисты «Спартака» могли выйти вперед. Гол в ворота Александра Беленова забил Александр Соболев. Но после просмотра момента по запросу тренерского штаба «Уфы» гол был отменен.
По результатам матча «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Чемпионата России по футболу, а «Уфа» заняла седьмую позицию.
ИСТОЧНИК KP.RU