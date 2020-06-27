«Уфа» на выезде сыграла в ничью с московским «Спартаком»

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:00:48+03:00

В конце матча московские футболисты едва не вырвали победу, но гол отменили

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Сегодня, 27 июня, в Москве состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» принимал «Уфу» на стадионе «Открытие Арена». Встреча завершилась ничьей – 0:0.

Во время матча главный арбитр Владислав Безбородов показал четыре желтых карточки – по два предупреждения получили игроки «Спартака» Алекс Крал и Павел Маслов и футболисты «Уфы» Йонуц Неделчяру и Джемал Табидзе.

В концовке встречи, на пятой добавленной к игре минуте футболисты «Спартака» могли выйти вперед. Гол в ворота Александра Беленова забил Александр Соболев. Но после просмотра момента по запросу тренерского штаба «Уфы» гол был отменен.

По результатам матча «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Чемпионата России по футболу, а «Уфа» заняла седьмую позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU