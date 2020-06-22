В Уфе 17-летняя студентка обвинила взрослого знакомого в надругательстве
Девушка обратилась в полицию глубокой ночью
Полицейские доставили подозреваемого в отдел
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В Уфе 17-летняя студентка колледжа обвинила в надругательстве приятеля. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
По данным собеседника, девушка обратилась в полицию глубокой ночью 21 июня. Она рассказала правоохранителям, что буквально за два часа до этого в отношении нее были совершены «развратные действия». Все произошло на одной из квартир в Шакше. Своим обидчиком второкурсница указала 33-летнего мужчину.
Оперативники доставили подозреваемого в отдел полиции. Известно, что ранее он уже представал перед судом по обвинению по наркотической статье.
ИСТОЧНИК KP.RU