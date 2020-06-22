После серии смертельных ДТП с детьми глава Башкирии потребовал устраивать облавы на дорогах

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:42:50+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на смертельные ДТП, в которых по вине пьяных водителей погибли две девочки. Руководитель республики потребовал устраивать облавы на дорогах и активизировать пропагандистскую работу.

«У нас два случая было диких наездов на детей. Причем в обоих случаях пьяные водители были, – сказал Хабиров на онлайн-оперативке правительства – Проведите с ГИБДД консультации, пожалуйста. Надо усилить работу в этом направлении: облавы делать, пропагандистскую работу, телевидение подключить. Я прошу, прямо на этой неделе соберитесь между собой и договоритесь, что вы будете делать, потому что так дело не пойдет».

Напомним, первый наезд со смертельным исходом был зафиксирован в Иглинском районе 16 июня. Нетрезвый водитель сбил подростков, которые шли за аттестатами. 15-летняя девочка скончалась на месте. Похожий инцидент произошел в Стерлитамаке, где в результате наезда так же погибла 15-летняя школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU