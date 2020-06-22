2020-06-22T08:22:22+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирусом в Башкирии заболели 53 человека

Об этом сообщил Максим Забелин
Эльвина АПАРИНА
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69 пациентов лечатся в новой инфекционной больнице, что под Уфой.69 пациентов лечатся в новой инфекционной больнице, что под Уфой.
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии Максим Забелин рассказал о ситуации с коронавирусом по состоянию на сегодняшний день.

На 22 июня в республике зафиксировано еще 53 новых случая заражения, общее число заболевших 4 959 человек. Всего с начала эпидемии с выздоровлением выписано 2 385 человек, летальных исходов за прошедшие дни не зарегистрировано.

- Пациенты в основном среднего и зрелого возраста. На стационарном лечении находятся 782 человека, из них в удовлетворительном состоянии 620, средней степени тяжести 127, тяжелые – 35, - сказал министр здравоохранения.

Также он отметил, что 69 пациентов лечатся в новой инфекционной больнице, что под Уфой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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