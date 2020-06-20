Пособие на ребенка от 3 до 7 лет в Башкирии может получить больше семей

20 Июнь 2020 2020-06-20T19:02:35+03:00

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В Башкирии изменили условия, по которым малоимущие семьи смогут получить ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Ранее, чтобы претендовать на пособия, трудоспособные члены семьи должны были либо работать, либо учиться в образовательных учреждениях на очной форме обучения. Правительство республики приняло решение об исключении данного ограничения.

«Данную выплату смогут получить все малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, независимо от факта трудоустройства или обучения родителей, что станет для них существенной поддержкой в данной ситуации», – сообщили в Минтруда республики. Гражданам достаточно просто подать заявление и не представлять документы.

Напомним, с 20 мая ведется прием заявлений на получение ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет для семей, чьи доходы не превышают прожиточный минимум – 9 804 рубля. Размер пособия в этом году составляет 4 984,5 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU