В Уфе парочку застали за непристойным занятием прямо на тротуаре
Сегодня днем, 16 июня, в северной части башкирской столицы влюбленных застали за непотребством прямо на тротуаре. На видео их заснял проезжавший мимо водитель. Запись была опубликована на сайте городского телеканала UTV.
В издании сообщили, что все происходило рядом с перекрестком улиц Коммунаров и Борисоглебской. Совсем рядом с этим местом находится школа. Свидетелями распутства стали жители близлежащих домов, а также местная детвора.
По словам свидетелей инцидента, «после активных движений» влюбленные полежали на тротуаре, а затем ушли восвояси. По предварительной информации, они были в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, похожая история произошла в городе Нефтекамске. Там паре, занявшейся публичным сексом на остановочном павильоне, пришлось ответить перед законом.
В Уфе на улице парочку застали за непотребством // 16.06.
ИСТОЧНИК KP.RU