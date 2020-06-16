В Уфе парочку застали за непристойным занятием прямо на тротуаре

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:31:32+03:00

Влюбленные ни в чем себя не ограничивали, а на прохожих не обращали никакого внимания [видео]

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Сегодня днем, 16 июня, в северной части башкирской столицы влюбленных застали за непотребством прямо на тротуаре. На видео их заснял проезжавший мимо водитель. Запись была опубликована на сайте городского телеканала UTV.

В издании сообщили, что все происходило рядом с перекрестком улиц Коммунаров и Борисоглебской. Совсем рядом с этим местом находится школа. Свидетелями распутства стали жители близлежащих домов, а также местная детвора.

По словам свидетелей инцидента, «после активных движений» влюбленные полежали на тротуаре, а затем ушли восвояси. По предварительной информации, они были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, похожая история произошла в городе Нефтекамске. Там паре, занявшейся публичным сексом на остановочном павильоне, пришлось ответить перед законом.

В Уфе на улице парочку застали за непотребством // 16.06.

ИСТОЧНИК KP.RU