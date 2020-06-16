В каких больницах Башкирии введен карантин из-за коронавируса
Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, в каких медучреждениях республики введены карантинные мероприятия из-за коронавирусной инфекции. Об этом чиновница сообщила сегодня, 16 июня, на профильном брифинге.
Ограничения действуют в семи государственных больницах. Среди них:
– Архангельская ЦРБ (терапевтическое отделение с 11 июня);
– Бижбулякская ЦРБ (хирургическое, терапевтическое, паллиативное, инфекционное отделения);
– Бирская (терапевтическое отделение с 11 июня);
– Верхне-Татышлинская ЦРБ (провизорный госпиталь с 5 июня);
– Медсервис (терапевтический корпус);
– уфимская ГКБ №13 (гематологическое, приемное, диагностическое, кардиологическое, гастроэнтерологическое, реанимационное отделения с 1 июня);
– уфимская ГДКБ №17 (реанимационное отделение со 2 июня);
– республиканская станция скорой медицинской помощи (северная подстанция с 4 июня).
ИСТОЧНИК KP.RU