2020-06-16T13:36:50+03:00
Общество

В каких больницах Башкирии введен карантин из-за коронавируса

Ограничения действуют в семи медучреждениях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала, в каких медучреждениях республики введены карантинные мероприятия из-за коронавирусной инфекции. Об этом чиновница сообщила сегодня, 16 июня, на профильном брифинге.

Ограничения действуют в семи государственных больницах. Среди них:

– Архангельская ЦРБ (терапевтическое отделение с 11 июня);

– Бижбулякская ЦРБ (хирургическое, терапевтическое, паллиативное, инфекционное отделения);

– Бирская (терапевтическое отделение с 11 июня);

– Верхне-Татышлинская ЦРБ (провизорный госпиталь с 5 июня);

– Медсервис (терапевтический корпус);

– уфимская ГКБ №13 (гематологическое, приемное, диагностическое, кардиологическое, гастроэнтерологическое, реанимационное отделения с 1 июня);

– уфимская ГДКБ №17 (реанимационное отделение со 2 июня);

– республиканская станция скорой медицинской помощи (северная подстанция с 4 июня).

ИСТОЧНИК KP.RU

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