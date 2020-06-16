2020-06-16T10:50:37+03:00
Политика

Власти Башкирии рассказали, будет ли в Уфе праздничный парад

Юбилейные торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут не во всех городах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На следующей неделе, 24 июня, в ряде городов России пройдут торжественные парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поскольку традиционный парад на 9 мая прошел в «урезанном» варианте, то власти решили провести торжества в день первого парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года.

Торжественные парады в этом году пройдут не во всех городах России. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главы Башкирии, в Уфе, его не будет.

- В этом году мы будем проводить парады во дворах для отдельных ветеранов, а общего, торжественного парада не будет. Мы приняли решение перенести его на осень. Если эпидемиологическая обстановка будет позволять, - подчеркнула пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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