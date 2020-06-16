Власти Башкирии рассказали, будет ли в Уфе праздничный парад
На следующей неделе, 24 июня, в ряде городов России пройдут торжественные парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поскольку традиционный парад на 9 мая прошел в «урезанном» варианте, то власти решили провести торжества в день первого парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года.
Торжественные парады в этом году пройдут не во всех городах России. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главы Башкирии, в Уфе, его не будет.
- В этом году мы будем проводить парады во дворах для отдельных ветеранов, а общего, торжественного парада не будет. Мы приняли решение перенести его на осень. Если эпидемиологическая обстановка будет позволять, - подчеркнула пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.
ИСТОЧНИК KP.RU