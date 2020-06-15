В Башкирии на развитие села потратят 5,5 млрд рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:46:55+03:00

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Сегодня, 15 июня, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заявил, что в ближайшие годы на развитие села потратят 5,5 млрд рублей. В своем докладе чиновник отметил, что программа развития рассчитана до 2022 года.

По его словам, деньги на комплексное развитие сельских территорий будут выделены из бюджетов всех уровней. Так, из республиканской казны на улучшение жизни в деревнях потратят 1,7 млрд рублей, а из федеральной – около 3 млрд рублей.

В результате реализации амбициозной программы субсидии на улучшение жилищных условий получат более тысячи семей. На эти деньги также построят 50 объектов коммунальной инфраструктуры – газопроводов и водопроводов в 31 районе Башкирии. Планируется установить и более 200 мусорных площадок и благоустроить несколько десятков детский и спортивных площадок, отметил Ильшат Фазрахманов в своем докладе.

ИСТОЧНИК KP.RU