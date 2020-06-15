В Минздраве Башкирии раскрыли, где были выявлены новые носители COVID-19

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:27:01+03:00

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Министерство здравоохранения Башкирии раскрыло данные о новых носителях коронавируса.

За минувшие сутки был выявлен 61 зараженный (за все время – 4547). В лидерах по числу новых инфицированных оказались Уфа – 18 больных, Стерлитамак – 10 и Салават – 9. Четыре человека заболели в Зианчуринском районе и три – в городе Октябрьском.

По два носителя COVID-19 были обнаружены в Альшеевском и Белебеевском районах, а также в городе Кумертау; по одному – в Белокатайском, Иглинском, Ишимбайском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Чекмагушевском, Шаранском и Янаульском районах.

Если составлять рейтинг самых пораженных коронавирусом городов и районов Башкирии, то он будет выглядеть следующим образом:

– Уфа – 1522 подтвержденных случаев;

– Нефтекамск – 398;

– Стерлитамак – 203;

– Белебеевский район – 196;

– Салават – 166;

– Уфимский район – 142;

– Кумертау – 134;

– Туймазинский район – 116.

ИСТОЧНИК KP.RU