2020-06-15T16:22:44+03:00
Общество

В Башкирии на капитальный ремонт отрезка трассы в 2,3 километра потратят 437 млн рублей

Автодорога М-5 в Чишминском районе республики расширят до четырех полос
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Капитальный ремонт на трассе должен быть выполнен до декабря 2021 годаКапитальный ремонт на трассе должен быть выполнен до декабря 2021 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На капитальный ремонт трассы М-5 в Чишминском районе Башкирии будет потрачено порядка 437 млн рублей. Как сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на портал госзакупок, участок автодороги в 2,3 км планируют расширить до четырех полос. Деньги на эту работу предусмотрены в федеральном бюджете.

Аукцион по отбору подрядчика назначило управление автодорог «Приуралье». Торги пройдут 19 июня. Победитель конкурса должен будет провести капремонт до 15 декабря 2021 года. Согласно техзаданию, проезжую часть расширят до 15-22,5 метров. Расчетная скорость движения на дороге составит 120 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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