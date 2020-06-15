2020-06-15T14:59:49+03:00
Общество

У 18% обследованных жителей Башкирии обнаружен иммунитет к коронавирусу

На антитела были проверены 12 тысяч человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тест на антитела сдали 12 тысяч человекТест на антитела сдали 12 тысяч человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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У некоторых жителей Башкирии, проверенных на антитела, обнаружен иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Маским Забелин на онлайн-оперативке правительства. .

Чиновник отметил, что через иммуноферментный анализ крови прошли более 12 тысяч человек – в том числе медицинские и социальные работники. У 18% из них имеется устойчивость к COVID-19.

Что касается тестов на коронавирус, то в Башкирии с начала пандемии их сдали 309 тысяч человек, вирус был выявлен у 4547. За минувшие сутки ковид диагностировали 61 жителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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