Часть больниц Башкирии перестанет принимать пациентов с коронавирусом
В Башкирии часть больниц, перепрофилированных под госпитали для зараженных коронавирусом, вернется к работе в обычном режиме. Об этом стало известно сегодня, 15 июня, на онлайн-оперативке правительства республики.
По словам министра здравоохранения Максима Забелина, в настоящий момент коечный фонд используется на 44%. В число медучреждений, которые перейдут в докоронавирусный режим, вошла РКБ имени Куватова.
Тем временем в новом инфекционном центре, построенном в селе Зубово за 55 дней, на лечении находятся около 35 человек c COVID-19. За первую половину июня оттуда было выписано четыре пациента, которые полностью выздоровели от инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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