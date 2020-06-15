Часть больниц Башкирии перестанет принимать пациентов с коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:28:52+03:00

РКБ имени Куватова в числе больниц, которые будут работать в прежнем режиме

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В Башкирии часть больниц, перепрофилированных под госпитали для зараженных коронавирусом, вернется к работе в обычном режиме. Об этом стало известно сегодня, 15 июня, на онлайн-оперативке правительства республики.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, в настоящий момент коечный фонд используется на 44%. В число медучреждений, которые перейдут в докоронавирусный режим, вошла РКБ имени Куватова.

Тем временем в новом инфекционном центре, построенном в селе Зубово за 55 дней, на лечении находятся около 35 человек c COVID-19. За первую половину июня оттуда было выписано четыре пациента, которые полностью выздоровели от инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU