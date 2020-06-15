2020-06-15T13:49:58+03:00
Общество

В Башкирии начнут работать бюджетные приюты для бездомных животных

Новый закон вступит в силу уже в июле
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в июле текущего года начнут работать бюджетные приюты для бездомных животных. Соответствующий закон примут депутаты регионального парламента.

Новая мера предполагает не только создание финансируемых из казны учреждений, но и регулирование сферы обращения с животными. Бездомных собак и кошек будут вакцинировать от бешенства, стерилизовать и выпускать в прежнее место обитания.

«Сейчас же отловленные животные, как правило, умерщвляются, что вызывает массу справедливых протестов со стороны зоозащитных организаций. Много и других новаций. Нельзя будет проводить отлов в присутствии детей. Потерявшихся животных будут возвращать владельцам», – прояснил положения нового закона спикер парламента Константин Толкачев.

На особый контроль будут взяты организации, занимающиеся отловом животных. Их обяжут фиксировать работу на видео. Кроме того, при отлове будут запрещены средства, которые могут травмировать бездомных собак и кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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