Защита прошла успешно

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:28:30+03:00

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Волнение дипломников, представление презентаций, уточняющие вопросы и ответы на них, совещание экзаменаторов, и вот он, решающий момент – объявление результатов. Именно так обычно выглядит выездная защита дипломных работ выпускниками Уфимского нефтяного университета в стенах АО «Транснефть – Урал».

В этом году все было как всегда – за одним лишь исключением: свои дипломные проекты семь бакалавров факультета трубопроводного транспорта УГНТУ представляли в формате онлайн. Так же, в режиме онлайн, эти работы оценивала государственная экзаменационная комиссия, в которую вошли специалисты предприятия и преподаватели университета.

Бакалаврам предстояло продемонстрировать уровень своей подготовки, умение показать результаты своего труда, знания, полученные в университете. Как отметил Роман Ковалев, генеральный директор АО «Транснефть – Урал» и председатель Государственной экзаменационной комиссии, при этом темы всех дипломных работ имели непосредственное отношение к производству и были посвящены актуальным для предприятия вопросам, таким, например, как регулирование режима работы нефтеперекачивающих станций, реконструкция нефтяных резервуаров, эксплуатация резервуарных парков.

Впрочем, выпускники уже подтвердили и свою готовность к решению сложных инженерных задач, и ответственный подход: пять из семи бакалавров являются обладателями стипендий компании «Транснефть», которые назначаются за отличную учебу и активную научно-исследовательскую деятельность. Так что комиссия обоснованно ожидала качественных работ и уверенных ответов на дополнительные вопросы. Бакалавры ожидания оправдали: шестеро получили отличную оценку, еще один защитился на «хорошо».

Сотрудничество АО «Транснефть – Урал», одной из крупнейших организаций системы «Транснефть», и УГНТУ имеет долгую историю. Университет готовит для отрасли кадры, а предприятие оказывает помощь в укреплении материальной базы и совершенствовании учебной программы вуза, предоставляет выпускникам конкурентоспособные рабочие места. Практика проведения выездных защит дипломных работ насчитывает свыше сорока пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU