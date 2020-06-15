В СК Башкирии рассказали подробности гибели 4-летнего мальчика

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:59:17+03:00

Бабушка пошла за внуком через 15 минут после его ухода, но было уже поздно

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В Башкирии за минувшие выходные – с 12 по 14 июня – в реках и озерах утонуло 10 человек, в числе которых 4-летний мальчик. В следственном комитете рассказали, при каких обстоятельствах погиб ребенок.

«12 июня родители оставили 4-летнего мальчика с бабушкой в одной из деревень, расположенной в северной части Дуванского района. В этот же день, в дневное время, мальчик предупредил бабушку и отправился на реку, находившуюся в 100 метрах от дома. Через 15 минут женщина пошла за внуком и обнаружила его тело в воде без признаков жизни», – передали в СК.

По факту несчастного случая правоохранители проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и семья погибшего.

В СК отметили, что основными причинами несчастных случаев являются несоблюдение правил безопасности на воде, употребление спиртного и купание в необорудованных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU