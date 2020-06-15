2020-06-15T12:59:17+03:00
Происшествия

В СК Башкирии рассказали подробности гибели 4-летнего мальчика

Бабушка отпустила ребенка одного на речку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Бабушка пошла за внуком через 15 минут после его ухода, но было уже поздноБабушка пошла за внуком через 15 минут после его ухода, но было уже поздно
Изменить размер текста:

В Башкирии за минувшие выходные – с 12 по 14 июня – в реках и озерах утонуло 10 человек, в числе которых 4-летний мальчик. В следственном комитете рассказали, при каких обстоятельствах погиб ребенок.

«12 июня родители оставили 4-летнего мальчика с бабушкой в одной из деревень, расположенной в северной части Дуванского района. В этот же день, в дневное время, мальчик предупредил бабушку и отправился на реку, находившуюся в 100 метрах от дома. Через 15 минут женщина пошла за внуком и обнаружила его тело в воде без признаков жизни», – передали в СК.

По факту несчастного случая правоохранители проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и семья погибшего.

В СК отметили, что основными причинами несчастных случаев являются несоблюдение правил безопасности на воде, употребление спиртного и купание в необорудованных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новую квартиру в Уфе можно купить за 5 шагов
У 18% обследованных жителей Башкирии обнаружен иммунитет к коронавирусу
Часть больниц Башкирии перестанет принимать пациентов с коронавирусом
В Башкирии начнут работать бюджетные приюты для бездомных животных
Защита прошла успешно
В СК Башкирии рассказали подробности гибели 4-летнего мальчика
Верховный суд Башкирии отказался ужесточать приговор нигерийцу, осужденному за изнасилование проститутки
Житель Уфы утверждает, что несправедливо угодил в тюрьму из-за мести местного мажора
Стало известно, где в Башкирии чаще всего умирают младенцы
На этот раз грузовая «Газель» с товарами первой необходимости отправилась в город Нефтекамск
Власти Башкирии огласили даты открытия санаториев и школьных лагерей
В Башкирии с начала года число официально безработных выросло в 4,2 раза
Стало известно, когда в Башкирии откроются фитнес клубы
«Аккуратно уберите тогда их»: глава Башкирии разрешил ходить без перчаток
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 61 человек
Глава Башкирии ослабил режим самоизоляции
В Башкирии начали ходить электрички