Верховный суд Башкирии отказался ужесточать приговор нигерийцу, осужденному за изнасилование проститутки

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:17:03+03:00

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Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор в отношении гражданина Нигерии Айо. 24-летний парень был осужден за изнасилование проститутки.

Октябрьский районный суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы. После оглашения приговора Айо отпустили, поскольку этот срок он отбыл в СИЗО. Потерпевшей и прокурору этот вердикт показался мягким, и они подали апелляцию в Верховный суд, который сегодня, 15 июня, отказал в ужесточении приговора. Об этом сообщил адвокат нигерийца Рамиль Гизатуллин.

Напомним, что эта история началась в канун празднования нового 2019 года. Проститутка Мария М. заявила, что парень пришел к ней 31 декабря под видом клиента и, угрожая ножом, похитил деньги, четыре мобильных телефона и планшет, а затем изнасиловал и избил ее. Айо в свою очередь уверял, что секс был по обоюдному согласию, а ночная бабочка сама забрала его деньги, поэтому в качестве залога он взял ее телефон и планшет.

ИСТОЧНИК KP.RU