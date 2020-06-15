2020-06-15T10:37:27+03:00
Общество

Власти Башкирии огласили даты открытия санаториев и школьных лагерей

В июле учреждения здравоохранения и отдыха начнут принимать посетителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Загородные лагеря откроются 1 июляЗагородные лагеря откроются 1 июля
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Глава Башкирии Радий Хабиров на онлайн-оперативке местного правительства огласил даты открытия санаториев и школьных лагерей.

Здравницы на территории республики должны начать работу 29 июня. Руководитель региона отметил, что для открытия лечебных учреждений понадобится «определенное время». Санаториям нужно соответствовать жёстким требованиям Роспотребнадзора.

Открытие загородных лагерей запланировано на 1 июня, а пришкольных – на 3 июля. До этого времени работники должны будут сдать анализы на коронавирус – всего порядка 10 тысяч тестов.

Кроме того, стало известно, когда откроются фитнес-клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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