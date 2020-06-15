Власти Башкирии огласили даты открытия санаториев и школьных лагерей

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:37:27+03:00

В июле учреждения здравоохранения и отдыха начнут принимать посетителей

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Глава Башкирии Радий Хабиров на онлайн-оперативке местного правительства огласил даты открытия санаториев и школьных лагерей.

Здравницы на территории республики должны начать работу 29 июня. Руководитель региона отметил, что для открытия лечебных учреждений понадобится «определенное время». Санаториям нужно соответствовать жёстким требованиям Роспотребнадзора.

Открытие загородных лагерей запланировано на 1 июня, а пришкольных – на 3 июля. До этого времени работники должны будут сдать анализы на коронавирус – всего порядка 10 тысяч тестов.

Кроме того, стало известно, когда откроются фитнес-клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU