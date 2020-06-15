В Башкирии с начала года число официально безработных выросло в 4,2 раза

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:47:19+03:00

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В Башкирии с начала 2020 года число людей, вставших на учет в службу занятости, выросло в 4,2 раза. Официально безработными на данный момент являются 76 363 человек. Об этом на онлайн-оперативке в правительстве республики сообщила глава регионального министерства труда Ленара Иванова.

Чиновница отметила, что «наибольший уровень регистрируемой безработицы» отмечается в городах Агидель, Межгорье, Уфа, Кумертау и Стерлитамаке. Напряженная ситуация на рынке труда также прослеживается в Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах.

«Я хочу подчеркнуть, что это и не плохо и не хорошо. Это просто констатация факта. Люди обращаются в службу занятости, поскольку сейчас это больше имеет смысла – уровень пособия довольно высокий и поддержка государства стала гораздо более существенной», – объяснила Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU