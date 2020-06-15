Житель Уфы утверждает, что несправедливо угодил в тюрьму из-за мести местного мажора

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:07:59+03:00

По его словам, много лет назад он стал жертвой нападения этого человека, но в итоге посадили его самого

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На днях с письмом в «Комсомолку» обратился уроженец Уфы Артур Шакиров, который сейчас отбывает срок в колонии строгого режима в Йошкар-Оле. Мужчина утверждает, что его осудили по ложному доносу, а сам он стал жертвой местного мстительного мажора. В «другой» жизни он был молодым отцом и директором строительной фирмы и, по его собственному признанию, оказался не в том месте и не в то время.

По словам Артура Шакирова, летом 2011 года он стал жертвой разбойного нападения. Тогда неизвестный нанес ему множественные травмы и ограбил. Спустя некоторое время полиция возбудила уголовное дело, подозреваемым по нему проходил некий Артур Аминев.

- На сегодняшний день по этому делу до сих пор не принято решение, никакие следственные действия не проводились, - пишет Артур Шакиров.

По словам мужчины, спустя много лет после этого случая, тот самый фигурант канувшего в небытие уголовного дела написал заявление уже на него. Он обвинил жертву грабежа ни много ни мало в похищении и вымогательстве.

- Я не причастен к инкриминируемому мне преступлению, у меня есть «железное алиби». Но Калининский районный суд, игнорируя, что сотрудникам Калининского СК не было проведено должное расследование, не проведены никакие экспертизы, не проверены лживые показания и клевета Аминева, вынес незаконный, необоснованный, несправедливый приговор в отношении меня, - пишет Артур Шакиров.

Сегодня мужчина, который шесть лет назад перенес инфаркт, с подорванным здоровьем сидит вместе с жестокими преступниками. По его собственному признанию, обращение в СМИ – это его крик души в поисках хоть какой-то справедливости.

ИСТОЧНИК KP.RU