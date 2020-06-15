Стало известно, когда в Башкирии откроются фитнес клубы

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:28:01+03:00

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Сегодня, 15 июня, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что регион будет постепенно открывать спортивные объекты. Он отметил, что сейчас пока на стадионах и в спортклубах могут тренироваться только спортсмены-кандидаты в сборные страны. Однако уже с 29 июня спортивные учреждения планируют открыть и для других спортсменов.

- К нам довольно много обращались руководители фитнес клубов. Я предлагаю с 22 июня, то есть со следующего понедельника, начать открывать фитнес клубы. Опять же, есть целый ряд рекомендаций по тому, как они должны работать. За эту неделю пусть начнут предварительную подготовку. С 22-го откроем те, которые будут соблюдать правила, - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики также заявил, что 29 июня в Башкирии откроются реабилитационные центры для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU