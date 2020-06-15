«Аккуратно уберите тогда их»: глава Башкирии разрешил ходить без перчаток

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:22:51+03:00

Масочный режим в регионе пока сохраняется

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Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сегодня 15 июня попросил подкорректировать в указе ситуацию с перчатками.

- Лето, жара, масочный режим-то мы сохраняем. Но по перчаткам, там аккуратно уберите их, - заявил глава региона. – Требовать носить перчатки в общественных местах это уже излишне.

Переживать не стоит – общественный транспорт республики проходит тщательную дезинфекцию. Ношение масок никто не отменял - власти убедительно просят не забывать о них. Также важно соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU