Глава Башкирии ослабил режим самоизоляции
В Башкирии открываются все разрешенные пляжи. Решение в рамках ослабления режима самоизоляции принял глава республики Радий Хабиров. Сегодня он должен подписать соответствующий указ.
«На данный момент, 15 июня, мы практически принимает только одно решение – по пляжам. Пляжи, которые оборудованы, надо сегодня открывать. Их немного. По Уфе их только девять», - сказал руководитель республики на онлайн-оперативке правительства региона.
Хабиров также поручил главам муниципалитетов республики «не расслабляться» из-за падения показателей по зараженным коронавирусной инфекцией: «Мы вообще не расслабляемся. Все нормы карантина, которые есть, они у нас действуют».
ИСТОЧНИК KP.RU