2020-06-15T09:22:14+03:00
Общество

Глава Башкирии ослабил режим самоизоляции

Новое послабление будет действовать на официальных пляжах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии открываются все разрешенные пляжи. Решение в рамках ослабления режима самоизоляции принял глава республики Радий Хабиров. Сегодня он должен подписать соответствующий указ.

«На данный момент, 15 июня, мы практически принимает только одно решение – по пляжам. Пляжи, которые оборудованы, надо сегодня открывать. Их немного. По Уфе их только девять», - сказал руководитель республики на онлайн-оперативке правительства региона.

Хабиров также поручил главам муниципалитетов республики «не расслабляться» из-за падения показателей по зараженным коронавирусной инфекцией: «Мы вообще не расслабляемся. Все нормы карантина, которые есть, они у нас действуют».

ИСТОЧНИК KP.RU

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