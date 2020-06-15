Глава Башкирии ослабил режим самоизоляции

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:22:14+03:00

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В Башкирии открываются все разрешенные пляжи. Решение в рамках ослабления режима самоизоляции принял глава республики Радий Хабиров. Сегодня он должен подписать соответствующий указ.

«На данный момент, 15 июня, мы практически принимает только одно решение – по пляжам. Пляжи, которые оборудованы, надо сегодня открывать. Их немного. По Уфе их только девять», - сказал руководитель республики на онлайн-оперативке правительства региона.

Хабиров также поручил главам муниципалитетов республики «не расслабляться» из-за падения показателей по зараженным коронавирусной инфекцией: «Мы вообще не расслабляемся. Все нормы карантина, которые есть, они у нас действуют».

ИСТОЧНИК KP.RU