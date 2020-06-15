В Башкирии начали ходить электрички

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:06:18+03:00

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«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» восстанавливает маршрутную сеть электричек. Как сообщает уфимская администрация, с сегодняшнего дня, 15 июня, начинают ходить следующие электрички.

– № 6465 Раевка (отправление 05.33) – Абдулино (прибытие 07.57);

– № 6455/6457 Уфа (отправление 17.16) – Раевка – Абдулино (прибытие 21.54);

– № 6458/6456 Абдулино (отправление 07.47) - Раевка– Уфа (прибытие 12.25);

– № 6466/6468 Абдулино (отправление16.34)-Раевка–Улу-Теляк (прибытие 22.53).

Федеральные и республиканские льготы остаются действительными.

В поездах и на станциях необходимо соблюдать медицинские рекомендации: носить маски и перчатки, держать социальную дистанцию в 1,5-2 метра и соблюдать гигиену. Кроме того, при оплате проезда рекомендуется пользоваться бесконтактными платежами.

ИСТОЧНИК KP.RU