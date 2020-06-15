2020-06-15T08:30:28+03:00
Общество

В Уфе пустят с молотка автомобили должников

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Всего будет реализовано 54 автомобиляВсего будет реализовано 54 автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Уфе 13 июля состоятся торги по продаже арестованных автомобилей, сообщает региональная служба судебных приставов. Принять участие в аукционе, где будут реализованы 54 машины, может любой желающий. Заявки принимаются до 26 июня.

Начальная стоимость самого дорогого лота – Mercedes Actros 1841 LS (2012) – 2,17 млн рублей, а самого бюджетного – Daewoo Matiz (2007) – 32,5 тысячи рублей. Среди дешевых автомобилей также можно отметить ВАЗ-21099 (2003) за 85 тысяч рублей, Daewoo Nexia (2011) за 82 тысячи рублей.

С полным списком автомобилей, которые выставят на аукционе, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.ru или на портале ФССП России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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