Один человек погиб и двое пострадали при ДТП на трассе в Башкирии
Накануне вечером, 14 июня, в Учалинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.
Авария произошла на первом километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс. По предварительной информации, 31-летний местный житель на «пятнадцатой» не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка перевернулась.
фото: ГИБДД РБ
Водитель от тяжелых травм скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров были госпитализированы в ближайшее медучреждение.
Полицейские начали разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь дорожных происшествий, в которых один человек погиб и 11 – пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU