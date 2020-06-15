Один человек погиб и двое пострадали при ДТП на трассе в Башкирии

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:51:54+03:00

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет

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Накануне вечером, 14 июня, в Учалинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Авария произошла на первом километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс. По предварительной информации, 31-летний местный житель на «пятнадцатой» не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка перевернулась.

фото: ГИБДД РБ

Водитель от тяжелых травм скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров были госпитализированы в ближайшее медучреждение.

Полицейские начали разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь дорожных происшествий, в которых один человек погиб и 11 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU