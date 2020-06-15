2020-06-14T20:57:54+03:00
Происшествия

В Башкирии под окнами многоэтажки обнаружили тело 20-летней девушки

Известно, что погибшая училась в колледже в соседнем регионе
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Накануне в Нефтекамске произошел трагический случай. Под окнами многоэтажки на улице Нефтяников поздно ночью обнаружили тело 20-летней девушки. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, личность несчастной установили очень быстро. Оказалось, что она уроженка Нефтекамска, в настоящее время – студентка коллежда в соседнем регионе.

По словам собеседника, рядом с телом девушки обнаружили рюкзак с личными вещами и мобильный телефон. Именно благодаря этим вещам и удалось установить личность несчастной. Тело погибшей направили на экспертизу, где будет точно установлена причина ее смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе пустят с молотка автомобили должников
Один человек погиб и двое пострадали при ДТП на трассе в Башкирии
В Башкирии под окнами многоэтажки обнаружили тело 20-летней девушки
В Башкирии Курултай обяжет родителей при разводе обеспечить ребенка жильем
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 15 июня: в тяжелом состоянии остаются 10 человек
Житель Башкирии надругался над матерью двоих детей
В Башкирии таксист жестоко расправился над своей любовницей
Бригада врачей из Уфы отправилась лечить больных коронавирусом в Карачаево-Черкессию
В Башкирии спасатели помогли нескольким группам туристов, заплутавшим на Инзерских зубчатках
В Уфе на ремонт трех оживленных улиц потратят 443 млн рублей
В Башкирии около школы обнаружили молодую лосиху с тяжелыми травмами
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 15 июня: прохладно и без осадков
Тело погибшего при спасении ребенка в Уфе иностранного студента едва не развернули на границе при отправке на родину
В Башкирии до конца месяца сохранится прохладная и дождливая погода
В Башкирии бесследно пропала 27-летняя мать двоих детей Елена Батурина
Предприятия Башкирии за время эпидемии коронавируса пошили более 4,5 млн защитных масок
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 68 человек
В садах по Уфой вспыхнули дом и машина, хозяин в реанимации
В Башкирии за сутки в авариях пострадали три мотоциклиста
В Башкирии по городским улицам разгуливал лось и пугал прохожих