В Башкирии под окнами многоэтажки обнаружили тело 20-летней девушки

15 Июнь 2020 2020-06-14T20:57:54+03:00

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Накануне в Нефтекамске произошел трагический случай. Под окнами многоэтажки на улице Нефтяников поздно ночью обнаружили тело 20-летней девушки. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, личность несчастной установили очень быстро. Оказалось, что она уроженка Нефтекамска, в настоящее время – студентка коллежда в соседнем регионе.

По словам собеседника, рядом с телом девушки обнаружили рюкзак с личными вещами и мобильный телефон. Именно благодаря этим вещам и удалось установить личность несчастной. Тело погибшей направили на экспертизу, где будет точно установлена причина ее смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU