Коронавирус в Башкирии, последние новости на 15 июня: в тяжелом состоянии остаются 10 человек
«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией в Башкирии. На утро 15 июня в республике с начала пандемии зафиксировано 4486 случаев заражения коронавирусом. По данным минздрава Башкирии за последние сутки было подтверждено 68 новых случаев.
На утро 15 июня в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, из них девять человек на ИВЛ. В стационарах на лечении остаются 1016 человек, на амбулаторном лечении 1599 пациентов – у них болезнь проходит в легкой форме.
К счастью, за последние сутки не зафиксировано ни одного летального случая. За все время пандемии коронавируса в Башкирии умерло 18 человек с подтвержденным диагнозом.
За прошедшие сутки специалистами произведено 4757 исследований на коронавирус, обследовано 4528 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU