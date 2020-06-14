В Башкирии таксист жестоко расправился над своей любовницей

14 Июнь 2020 2020-06-14T19:27:57+03:00

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Накануне в Ишимбае развернулась очередная кровавая семейная драма. Ночью в одном из подъездов многоэтажного дома под лестницей первого этажа случайные прохожие обнаружили тело 42-летней местной жительницы. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, женщина была жестоко избита, в животе были две раны от ножа.

Как отмечает собеседник, прибывшие оперативники задержали сожителя убитой женщины – именно его подозревают в убийстве любовницы. Известно, что во время задержания он был пьян. О нем самом известно, что мужчина был ранее судим за убийство, а в последнее время работал в местном такси.

Из квартиры подозреваемого сотрудники правоохранительных органов изъяли, в том числе, его одежду, ножи и шторы.

ИСТОЧНИК KP.RU