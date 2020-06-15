2020-06-15T07:40:28+03:00
Политика

В Башкирии Курултай обяжет родителей при разводе обеспечить ребенка жильем

Поправки в Семейный кодекс республики планируют принять уже в ближайшее время
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 14 июня, стало известно, что в ближайшее время башкирский парламент примет закон, по которому родители при разводе будут обязаны обеспечить жильем общего ребенка. Если поправки в Семейный кодекс примут, то ушедший из семьи родитель будет обязан платить за улучшение жилищных условий детей. Цель законопроекта – защитить детей от проживания в непригодных для этого условиях.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, возможность взыскивать деньги со второго родителя уже предусмотрена законом. Например, если у ребенка тяжелая болезнь или инвалидность и ему нужен постоянный уход.

- К сожалению, имеют место случаи, когда ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью, в условиях, мало подходящих для проживания. Второй родитель при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка. Такого не должно быть, - заявил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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