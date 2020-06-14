2020-06-14T18:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Бригада врачей из Уфы отправилась лечить больных коронавирусом в Карачаево-Черкессию

Всего в составе группы 17 опытных специалистов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Накануне бригада из 17 врачей отправилась из Уфы в Черкесск, где специалисты будут работать с больными коронавирусом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Карачаево-Черкесской республики, медики приступят к своим обязанностям уже в предстоящий понедельник, 15 июня.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой отправить в республику врачей для помощи с ковидными больными. Тогда минздрав командировал специалистов из Уфы, у которых есть опыт работы в «крупном медицинском центре».

- Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров направил в Карачаево-Черкесию большую партию средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных препаратов, - заявили в оперштабе КЧР по борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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