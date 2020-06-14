В Башкирии спасатели помогли нескольким группам туристов, заплутавшим на Инзерских зубчатках

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:32:10+03:00

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В минувшую субботу, 13 июня, на хребте Инзерские зубчатки в Башкирии помощь спасателей понадобилась сразу двум группам туристов. В первом случае семейная пара отправилась в поход не подготовленной.

- Туристы вышли на маршрут, начитавшись отзывов в интернете. При этом там была указана неверная информация по протяженности маршрута: 7 км от села Тирлянский до Инзерских зубчаток, а на самом деле в 3 раза больше, что привело к неправильному расчету времени на дорогу. У них не было ни карты, ни средств навигации, ни воды, - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения госкомитета Башкирии по ЧС Игорь Окользин.

По его словам, мужчина и женщина даже не подумали, что на их пути могут оказаться дикие звери. Благо, они заблудились в начале хребта и смогли дозвониться до спасателей. В итоге они вопреки рекомендации оставаться на месте пошли в глубь тайги. К счастью, им удалось выйти на дорогу, ведущую к Кордону Миселя. Там их и нашли спасатели госкомитета Башкирии по ЧС, передают в пресс-службе ведомства.

Другой случай произошел с двумя жителями города Учалы. Они также пришли на Инзерские зубчатки. В итоге один из молодых людей сильно повредил ногу.

- В том месте, где они нас встретили связи не было и им действительно «улыбнулась» удача. В другом случае туристам бы пришлось ночевать в тайге без палатки и спальников, а также без необходимых медикаментов. Осмотрев пострадавшего и проведя иммобилизацию травмированной конечности, его доставили до травмпункта в Белорецке, - рассказал Игорь Окользин.

ИСТОЧНИК KP.RU