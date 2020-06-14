2020-06-14T17:00:34+03:00
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В Уфе на ремонт трех оживленных улиц потратят 443 млн рублей

Мэрия города уже начала прием заявок на сайте госзакупок
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На сайте госзакупок появились 13 новых электронных аукционов от управления по строительству и ремонту дорог уфимской мэрии. Согласно конкурсной документации, власти башкирской столицы планируют потратить на ремонт трех оживленных улиц порядка 443,1 млн рублей. Речь идет о Ленина, Айской и Российской.

На госзакупках мэрия Уфы обозначила минимальную сумму контракта на ремонт дороги на улице Ленина – 78,2 млн рублей. Победитель обязуется отремонтировать участок дороги от улицы Пушкина до бульвара Ибрагимова. Заявку на участие можно подать до 18 июня 2020 года, а работу завершить до 12 октября.

На ремонт улицы Айской и проходящего там путепровода власти Уфы планируют потратить минимум 61,95 млн рублей. Заявки также принимаются до 18 июня, а все работы должны быть завершены до 5 октября.

Улицу Российская планируют ремонтировать на участке от Уфимского шоссе до Южного проезда. На эти цели выделяется 51,3 млн рублей. За эти деньги победитель аукциона должен будет, в том числе, покрыть тротуар «экоплиткой». Заявки принимаются до 19 июня, а сдать объект заказчику нужно не позднее 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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