В Башкирии около школы обнаружили молодую лосиху с тяжелыми травмами

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:07:51+03:00

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Прогулка молодой лосихи по городу Салават закончилась трагедией. Лесная гостья прибежала в каменные джунгли и заблудилась. Непривычные для животного громкие городские шумы напугали ее и она, по всей видимости, напоролась на стальную изгородь или металлический забор.

Сегодня днем, 14 июня, случайные прохожие обнаружили истекающую кровью лосиху около школы №23. К моменту прибытия спасателей она уже была мертва. Как сообщают в экстренных службах, тушу лосихи забрали члены городского общества охотников и рыболовов.

Напомним, вчера, 13 июня, пришедший из окрестных лесов лось напугал жителей Салавата. Установить, была ли это погибшая сегодня лосиха, пока не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU