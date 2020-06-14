2020-06-14T16:07:51+03:00
Происшествия

В Башкирии около школы обнаружили молодую лосиху с тяжелыми травмами

По всей видимости, животное напоролось на стальную изгородь
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Прогулка молодой лосихи по городу Салават закончилась трагедией. Лесная гостья прибежала в каменные джунгли и заблудилась. Непривычные для животного громкие городские шумы напугали ее и она, по всей видимости, напоролась на стальную изгородь или металлический забор.

Сегодня днем, 14 июня, случайные прохожие обнаружили истекающую кровью лосиху около школы №23. К моменту прибытия спасателей она уже была мертва. Как сообщают в экстренных службах, тушу лосихи забрали члены городского общества охотников и рыболовов.

Напомним, вчера, 13 июня, пришедший из окрестных лесов лось напугал жителей Салавата. Установить, была ли это погибшая сегодня лосиха, пока не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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