Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 15 июня: прохладно и без осадков

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:05:01+03:00

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В предстоящий понедельник, 15 июня, в Башкирии ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в дневное время будет держаться на уровне +20, +21 градус Цельсия. При этом как ранее отмечали в Башгидрометцентре и в экстренных службах республики, в ночь на понедельник в некоторых районах северо-востока Башкирии прогнозируются заморозки – столбики термометров упадут до -2 градусов Цельсия.

В начале следующей рабочей недели в Башкирии прогнозируется северный и северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757-758 миллиметров ртутного столба при относительной влажности днем 42-44%, а в ночное время – от 68 до 80%. Видимость на дорогах прогнозируется в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU