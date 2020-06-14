В Башкирии до конца месяца сохранится прохладная и дождливая погода

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:41:38+03:00

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Метеорологи прогнозируют прохладный июнь в Башкирии. По их данным в регионе до конца месяца сохранится прохладная и дождливая погода, температура воздуха не будет подниматься выше +25 градусов Цельсия.

Так, на следующей неделе в республике температура воздуха днем будет в пределах +20, +25 ºС, а по ночам прогнозируется похолодание до +9, +10 ºС. В среду, 17 июня, а также в субботу, 20 и в воскресенье, 21 июня, ожидаются кратковременные дожди.

Еще через неделю, дожди будут идти через день. Кратковременные осадки прогнозируются во вторник, среду и пятницу – 23,24 и 26 июня соответственно. Всю неделю в республике днем будет прохладно, от +20 до +22 градусов Цельсия, а во вторник, 23 июня, и вовсе похолодает до +12 ºС. По ночам в Башкирии в эти дни также будет прохладно. Средняя температура в ночное время суток будет +10, +11 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU