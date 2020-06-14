В Башкирии бесследно пропала 27-летняя мать двоих детей Елена Батурина

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:38:55+03:00

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Сегодня, 14 июня, стало известно, что в Белорецке бесследно пропала мать двоих детей 27-летняя Елена Батурина. Дома женщину дожидаются супруг и малыши двух и трех лет от роду. Как рассказал в беседе с «КП-Уфа» муж Елены, она ушла из дома в ночь на 10 июня и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Заявление о пропаже в полицию родные уже написали, но вестей пока никаких нет.

Ситуация осложняется тем, что родные не знают в какой одежде, Елена вышла из дома в день пропажи.

- Даже понятия не имею, в чем она ушла посреди ночи, - заявил супруг женщины.

Приметы Елены Батуриной: рост 165 см, волосы темные, телосложение худощавое, вес 56 кг. Он ушла из дома в нижнем селении Белорецка.

Всех, кто мог видеть молодую женщину, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с родными по телефонам: 89656692805 или 89649657886.

ИСТОЧНИК KP.RU