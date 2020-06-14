Предприятия Башкирии за время эпидемии коронавируса пошили более 4,5 млн защитных масок
Сегодня, 14 июня, в Башкирии отмечается день работников легкой промышленности. Всех причастных к этой отрасли поздравил глава республики Радий Хабиров. В поздравлении, которое появилось на сайте главы, он отметил, что предприятия отрасли за короткое время пошили более 4,5 млн защитных масок и более 250 тысяч защитных комбинезонов.
Хабиров также вспомнил, что в начале этого года власти Башкирии наметили планы по развитию легкой промышленности в регионе на ближайшие пять лет. Эти планы подразумевают, в том числе, «весомую государственную поддержку».
- Мы обязательно достигнем поставленных целей, - заявил глава Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU