Предприятия Башкирии за время эпидемии коронавируса пошили более 4,5 млн защитных масок

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:29:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 июня, в Башкирии отмечается день работников легкой промышленности. Всех причастных к этой отрасли поздравил глава республики Радий Хабиров. В поздравлении, которое появилось на сайте главы, он отметил, что предприятия отрасли за короткое время пошили более 4,5 млн защитных масок и более 250 тысяч защитных комбинезонов.

Хабиров также вспомнил, что в начале этого года власти Башкирии наметили планы по развитию легкой промышленности в регионе на ближайшие пять лет. Эти планы подразумевают, в том числе, «весомую государственную поддержку».

- Мы обязательно достигнем поставленных целей, - заявил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU