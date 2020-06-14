В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 68 человек

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:42:51+03:00

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По данным на 12 часов 14 июня в Башкирии количество зараженных коронавирусом выросло еще на 68 человек. Как сообщает федеральный Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, на сегодняшний день общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 4486.

Также по официальным данным в Башкирии за последние сутки с полным выздоровлением выписались 14 человек. Общее количество выздоровевших пациентов с подтвержденным COVID-19 составило 1853 человека. Количество умерших от опасной инфекции по-прежнему составляет 18 человек.

По данным администрации главы Башкирии на сегодняшний день на лечении находятся 2615 человек, из них 1016 в больницах, а 1599 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU