В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 68 человек
По данным на 12 часов 14 июня в Башкирии количество зараженных коронавирусом выросло еще на 68 человек. Как сообщает федеральный Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, на сегодняшний день общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 4486.
Также по официальным данным в Башкирии за последние сутки с полным выздоровлением выписались 14 человек. Общее количество выздоровевших пациентов с подтвержденным COVID-19 составило 1853 человека. Количество умерших от опасной инфекции по-прежнему составляет 18 человек.
По данным администрации главы Башкирии на сегодняшний день на лечении находятся 2615 человек, из них 1016 в больницах, а 1599 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU