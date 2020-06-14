2020-06-14T09:22:14+03:00
Происшествия

В садах по Уфой вспыхнули дом и машина, хозяин в реанимации

Пожар начался рано утром в Уфимском районе Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня, 14 июня, рано утром, в диспетчерскую МЧС по Башкирии поступило сообщение о том, что в садах «Липка» в Уфимском районе республики горит садовый домик и припаркованая рядом машина. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны и другие экстренные службы.

По прибытии на место стало понятно, что горит небольшой дощатый домик и автомобиль Volkswagen Tiguan. Как оказалось, владельцы имущества пытались самостоятельно потушить пожар, но сделать этого не смогли. 61-летний мужчина и 68-летняя женщина получили сильные ожоги. Мужчина был срочно доставлен в реанимацию ожогового центра в 18-й больнице Уфы.

По словам хозяев, сначала загорелся дом, а затем огонь перекинулся на автомобиль. Когда начался пожар, они спали. К счастью, им удалось вовремя эвакуироваться через окно.

Пожар сотрудники экстренной службы потушили уже в 05:38 часов. В ликвидации возгорания принимали участие от МЧС по Башкирии 6 человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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