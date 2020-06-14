В Башкирии за сутки в авариях пострадали три мотоциклиста

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:58:06+03:00

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В минувшую субботу, 13 июня, в Башкирии произоiли сразу три аварии с участием водителей мотоциклов. По данным ГИБДД по Башкирии, днем в Иглинском районе столкнулись «Kia Rio», которой управлял 40-летний житель Уфы и мотоцикл «BMW R120GS», за рулем которого находился 43-летний житель города Нягань. В результате ДТП байкера госпитализировали с различными травмами. По предварительной информации автомобилист не уступил дорогу на перекрестке.

Вторая авария произошла поздно вечером в Бирском районе республики. Около деревни Усаково 17-летний мотоциклист на «Иж Планета-5» не справился с управлением и вылетел с дороги. Мотоцикл врезался в столб, а байкер получил травмы. Вскоре его госпитализировали в больницу. Как отметили в ГИБДД по Башкирии, парень не имел прав, а транспорт был не зарегистрирован.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Еще позже, в двенадцатом часу ночи на девятом километре дороги Орловка-Ляхово-Первомайский в Кармаскалинском районе Башкирии столкнулись ВАЗ-2112 и мотоцикл «Ява-350». За рулем автомобиля находился 45-летний житель Чишминского района, а двухколесным транспортом управлял 19-летний парень.

- Известно, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,677 мг/л. Начато разбирательство, - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Всего по данным дорожной полиции за сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь ДТП в которых пострадали девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU