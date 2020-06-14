2020-06-14T07:47:17+03:00
Общество

В Башкирии по городским улицам разгуливал лось и пугал прохожих

Лесной гость заблудился в каменных джунглях [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В минувшую субботу, 13 июня, жители Салавата заметили в городе молодого лося. Его видели сразу в нескольких районах города. Лесной гость по всей видимости заблудился и был напуган.

Сначала сохатый напугал водителя трамвая – он пошел на встречу движущемуся вагону и «боднул» его, после чего убежал. Затем молодого лося увидели в другом районе. Там он вел себя менее агрессивно.

Местные жители сняли прогулку лесного гостя по каменным джунглям на видео и выложили в социальные сети. Один из пользователей отметил, что лось еще совсем молодой, вот и заплутал в городе.

- Они просто мигрируют. Что-то его напугало, и он побежал не туда. Обычно молодые животные-ибо неопытные. Старые лоси в город не забредут. Да и на видео видно-молодой лосяш,- написал в комментариях под постом в социальных сетях житель Салавата.

В Башкирии по городским улицам разгуливал лось // 14.06.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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