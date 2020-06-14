2020-06-14T07:07:51+03:00
Общество

В некоторых районах Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов

Синоптики представили очередной неутешительный прогноз
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
Изменить размер текста:

Накануне региональное управление МЧС по Башкирии разослало жителям республики сообщение о надвигающемся опасном погодном явлении. Экстренные службы со ссылкой на Бишгидрометцентр предупреждают, что в ночь с 14 на 15 июня в некоторых районах ожидаются заморозки. В северных и северо-восточных районах температура воздуха опустится до 0, -2 градусов Цельсия.

По данным синоптиков, в целом по республике в воскресенье, 14 июня, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +16, +21 градусов Цельсия.

Ночью и утром в некоторых районах метеорологи прогнозируют ухудшение видимости на дорогах из-за тумана до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприятия Башкирии за время эпидемии коронавируса пошили более 4,5 млн защитных масок
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 68 человек
В садах по Уфой вспыхнули дом и машина, хозяин в реанимации
В Башкирии за сутки в авариях пострадали три мотоциклиста
В Башкирии по городским улицам разгуливал лось и пугал прохожих
В некоторых районах Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов
В Уфе житель соседнего региона проникал в дачи и похищал ценности
В Башкирии на ИВЛ находятся 22 пациента с коронавирусом
Погода в Башкирии на завтра, 14 июня
Состояние ухудшается с каждым днем: в Уфе 23-летнего парня с опухолью мозга положили в одну палату с «ковидным» пациентом
Радий Хабиров рассказал о сенокосе в Башкирии
Стали известны даты проведения ЕГЭ в Уфе
Глава Башкирии рассказал, что будет делать, когда уйдет в отставку
В Уфе проводятся рейды по соблюдению масочного режима
В Башкирии за день утонули трое мужчин
Ожидаются заморозки: в МЧС выпустили штормовое предупреждение
В Башкирии число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших
В Башкирии мужчина за рулем «Лады» протаранил столб и погиб
«Что можно было уже заложили в ломбард»: многодетная семья из Уфы оказалась в ловушке
Житель Башкирии устроил ДТП с двумя погибшими
Названы города Башкирии, из которых чаще всего уезжают жители
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 13 июня: показатель новых заражений продолжает идти на спад
Уфимское МУЭТ заявило об отмене своих проездных, а потом передумало
В Башкирии за один день утонули пять человек: среди погибших есть 5-летний ребенок
На уфимском пляже на глазах у очевидцев погибла женщина