В некоторых районах Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов

14 Июнь 2020 2020-06-14T07:07:51+03:00

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Накануне региональное управление МЧС по Башкирии разослало жителям республики сообщение о надвигающемся опасном погодном явлении. Экстренные службы со ссылкой на Бишгидрометцентр предупреждают, что в ночь с 14 на 15 июня в некоторых районах ожидаются заморозки. В северных и северо-восточных районах температура воздуха опустится до 0, -2 градусов Цельсия.

По данным синоптиков, в целом по республике в воскресенье, 14 июня, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +16, +21 градусов Цельсия.

Ночью и утром в некоторых районах метеорологи прогнозируют ухудшение видимости на дорогах из-за тумана до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU