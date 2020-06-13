2020-06-13T18:53:59+03:00
Происшествия

В Уфе житель соседнего региона проникал в дачи и похищал ценности

Его добычей становились посуда, предметы декора и техника
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
По факту краж возбуждены уголовные дела.По факту краж возбуждены уголовные дела.
Изменить размер текста:

В столице Башкирии задержали 26-летнего жителя Челябинска. В полицию с заявлениями о кражах обратились трое потерпевших. Они сообщили, что неизвестный проник в коттеджи и дачные домики, расположенные в Демском районе, и забрал оттуда все ценное. Злоумышленник в основном «выносил» технику, предметы декора и даже посуду.

Чтобы не встретиться случайно с хозяевами построек, вор тщательно выбирал постройки. В помещение он попадал, взламывая входные двери.

Когда молодого человека задержали, выяснилось, что он на несколько дней приехал в столицу Башкирии и совершил серию краж. Задержанный дал признательные показания. По его словам, похищенное он продал на трассе водителям большегрузных машин.

По факту краж возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе житель соседнего региона проникал в дачи и похищал ценности
В Башкирии на ИВЛ находятся 22 пациента с коронавирусом
Погода в Башкирии на завтра, 14 июня
Состояние ухудшается с каждым днем: в Уфе 23-летнего парня с опухолью мозга положили в одну палату с «ковидным» пациентом
Радий Хабиров рассказал о сенокосе в Башкирии
Стали известны даты проведения ЕГЭ в Уфе
Глава Башкирии рассказал, что будет делать, когда уйдет в отставку
В Уфе проводятся рейды по соблюдению масочного режима
В Башкирии за день утонули трое мужчин
Ожидаются заморозки: в МЧС выпустили штормовое предупреждение
В Башкирии число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших
В Башкирии мужчина за рулем «Лады» протаранил столб и погиб
«Что можно было уже заложили в ломбард»: многодетная семья из Уфы оказалась в ловушке
Житель Башкирии устроил ДТП с двумя погибшими
Названы города Башкирии, из которых чаще всего уезжают жители
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 13 июня: показатель новых заражений продолжает идти на спад
Уфимское МУЭТ заявило об отмене своих проездных, а потом передумало
В Башкирии за один день утонули пять человек: среди погибших есть 5-летний ребенок
На уфимском пляже на глазах у очевидцев погибла женщина