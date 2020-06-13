В Уфе житель соседнего региона проникал в дачи и похищал ценности

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:53:59+03:00

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В столице Башкирии задержали 26-летнего жителя Челябинска. В полицию с заявлениями о кражах обратились трое потерпевших. Они сообщили, что неизвестный проник в коттеджи и дачные домики, расположенные в Демском районе, и забрал оттуда все ценное. Злоумышленник в основном «выносил» технику, предметы декора и даже посуду.

Чтобы не встретиться случайно с хозяевами построек, вор тщательно выбирал постройки. В помещение он попадал, взламывая входные двери.

Когда молодого человека задержали, выяснилось, что он на несколько дней приехал в столицу Башкирии и совершил серию краж. Задержанный дал признательные показания. По его словам, похищенное он продал на трассе водителям большегрузных машин.

По факту краж возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU